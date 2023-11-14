Индия может снизить налоги на импорт полностью собранных электромобилей на срок до 5 лет

Индия рассматривает возможность снижения налогов на импорт полностью собранных электромобилей на срок до пяти лет, чтобы привлечь такие компании, как Tesla, продавать и, в конечном итоге, производить свои автомобили в стране, пишет Bloomberg.
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