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Экс-диломат Уилласи-Уилси: Киев в ужасе от перспективы грядущей зимы

Экс-диломат Уилласи-Уилси: Киев в ужасе от перспективы грядущей зимы

Положение Украины в преддверии зимы приводит Киев «в ужас». Об этом заявил Politico бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси.

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