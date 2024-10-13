Донецк вчера, Панфиловский мост, сотрудники военкомата раздавали повестки водителям до 30 лет. По сообщениям, стояли на мосту с раннего утра.
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Донецк вчера, Панфиловский мост, сотрудники военкомата раздавали повестки водителям до 30 лет. По сообщениям, стояли на мосту с раннего утра.
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