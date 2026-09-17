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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барнэби поддержал слова Кучерова: «Игра стала намного быстрее – особенно среди игроков 3-4 звеньев – но хоккейного интеллекта не хватает»

Бывший нападающий «Баффало», «Питтсбурга» и «Рейнджерс» Мэтью Барнэби поддержал высказывание форварда Никиты Кучерова о современном хоккее.

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