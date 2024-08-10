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Мировое обозрение

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«Газпром» продолжает подачу газа на Украину через «Суджу»

«Газпром» продолжает подачу газа на Украину через «Суджу»

Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме: на 10 августа — 39,6 миллиона кубометров, что чуть выше объемов предыдущего дня.

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