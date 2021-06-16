Эпидемиолог: «Мы ожидаем увеличения числа случаев COVID-19»

Вскоре можно ожидать значительного увеличения числа случаев COVID-19 в Республике Молдова, и одной из причин может быть тот факт, что в России эпидемическая ситуация становится все более тревожной, и в этой стране находятся много молдавских граждан.
Вскоре можно ожидать значительного увеличения числа случаев COVID-19 в Республике Молдова, и одной из причин может быть тот факт, что в России эпидемическая ситуация становится все более тревожной, и в этой стране находятся много молдавских граждан.
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