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Эпидемиолог: «Мы ожидаем увеличения числа случаев COVID-19»

Эпидемиолог: «Мы ожидаем увеличения числа случаев COVID-19»

Вскоре можно ожидать значительного увеличения числа случаев COVID-19 в Республике Молдова, и одной из причин может быть тот факт, что в России эпидемическая ситуация становится все более тревожной, и в этой стране находятся много молдавских граждан.

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