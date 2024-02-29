Новое месторождение в Северном море Норвежские власти одобрили старт добычи на месторождении Hanz в Северном море.
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Новое месторождение в Северном море Норвежские власти одобрили старт добычи на месторождении Hanz в Северном море.