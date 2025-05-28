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Поварёнок с лучшими рецептами

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  • Роман Нектов
    Похоже во 2-ом предложении!Очень быстрый и в...
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Ягодный пирог со сметанной заливкой

Ягодный пирог со сметанной заливкой

Сочный ягодный пирог со сметанной заливкой – это сочетание хрустящего теста, сочных ягод и нежного ванильного крема из сметаны! Я использовала замороженные ягоды, так как готовила пирог в зимнее время, но со свежими получится еще лучше! Обязательно приготовьте и насладитесь вкусом этого великолепного пирога! .

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