Мошенники прикрываются программой «Активное долголетие» для обмана пенсионеров

Мошенники активно обманывают пенсионеров, пользуясь информацией о реальной государственной программе «Активное долголетие», сказал в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
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