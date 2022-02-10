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От Эльзы до Барта Симпсона: как бы выглядели мультперсонажи в реальности

От Эльзы до Барта Симпсона: как бы выглядели мультперсонажи в реальности

Мы привыкли к мультяшным персонажам, но что будет, если их оживить? На первый взгляд может показаться, что они будут выглядеть неестественно, но этот проект доказывает обратное.

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