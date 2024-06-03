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Петербургский дневник

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В Гидрометцентре рассказали о снижении пожароопасности на европейской части России

В Гидрометцентре рассказали о снижении пожароопасности на европейской части России

Пройдут кратковременные дожди В интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в ближайшее время перестанут действовать почти на всей территории европейской части России.

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