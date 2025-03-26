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Закон, порядок, государство

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В Амурском авиационном соединении выполнены плановые полёты на самолётах Ту-22м3

В Амурском авиационном соединении выполнены плановые полёты на самолётах Ту-22м3

По мере выполнения полетных заданий, членами экипажей была отработана техника пилотирования для поддержания натренированности при выполнении полетов в светлое и темное время суток.

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