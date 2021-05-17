ВМФ России получит в 2021 году около 40 новых кораблей и судов

Военно-морской флот России в текущем году получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различного класса, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов.
Военно-морской флот России в текущем году получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различного класса, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов.
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