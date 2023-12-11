Подорожание биткоина и драгметалла: золото и криптовалюта взлетели в цене Евгения КомароваВ начале декабря на мировых биржах произошло нечто удивительное: цены биткоина и золота внезапно взлетели параллельно.
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