Риелтор Долиной рассказал, как столкнулся с мошенником в Дубае

Россиянам следует быть осторожными при проведении сделок с недвижимостью в Дубае, они могут натолкнуться на мошенников, предупредил в своем Telegram-канале риелтор Олег Торбосов, чья компания принимала участие в сделке с квартирой известной певицы Ларисы Долиной.