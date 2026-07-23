Риелтор Долиной рассказал, как столкнулся с мошенником в Дубае

Россиянам следует быть осторожными при проведении сделок с недвижимостью в Дубае, они могут натолкнуться на мошенников, предупредил в своем Telegram-канале риелтор Олег Торбосов, чья компания принимала участие в сделке с квартирой известной певицы Ларисы Долиной.
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