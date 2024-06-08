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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича близок к продлению контракта с «Наполи», он просит 5 млн евро в год вместе нынешних 1,5. «ПСЖ» дает 7,5 млн

По данным La Gazzetta dello Sport, грузинский хавбек хотел зарабатывать по новому контракту 5 млн евро в год вместо нынешних 1,5.

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