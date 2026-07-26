Политика как он...
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Политика как она есть

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Как будет выглядеть новая Fallout от Obsidian Entertainment?

Как будет выглядеть новая Fallout от Obsidian Entertainment?

В рамках масштабной реструктуризации Xbox было много плохих новостей, но появилась и одна хорошая. Если верить инсайдерам, следующей игрой серии Fallout вновь займется Obsidian — создательница Fallout: New Vegas, одной из лучших игр франшизы.

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