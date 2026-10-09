Артисты ансамбля песни и пляски Уральского округа Росгвардии выступили для машиностроителей

В городе Миассе Челябинской области творческий коллектив ансамбля песни и пляски Уральского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации выступил с праздничным концертом, приуроченным ко Дню машиностроителя.
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