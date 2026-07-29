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Царьград

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СК РФ предъявил обвинение по делу об убийстве в Благовещенске

СК РФ предъявил обвинение по делу об убийстве в Благовещенске

В Благовещенске состоится суд по делу 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января на улице Комсомольской, когда распитие спиртного закончилось смертельной дракой.

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