СК РФ предъявил обвинение по делу об убийстве в Благовещенске

В Благовещенске состоится суд по делу 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января на улице Комсомольской, когда распитие спиртного закончилось смертельной дракой.
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