Режиссер Кончаловский стал новым главой худсовета Театра Моссовета

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский возглавил художественный совет Театра Моссовета. Как подчеркнули представители театра, в круг обязанностей Андрея Кончаловского теперь войдет активное участие в разработке репертуарной стратегии, выдвижение кандидатур талантливых режиссеров для воплощения в жизнь новых, захватывающих проектов, а также принятие важных решений, определяющих дальнейшее творческое развитие театра.