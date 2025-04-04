Режиссер Кончаловский стал новым главой худсовета Театра Моссовета

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский возглавил художественный совет Театра Моссовета. Как подчеркнули представители театра, в круг обязанностей Андрея Кончаловского теперь войдет активное участие в разработке репертуарной стратегии, выдвижение кандидатур талантливых режиссеров для воплощения в жизнь новых, захватывающих проектов, а также принятие важных решений, определяющих дальнейшее творческое развитие театра.
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