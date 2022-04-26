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Состоялась встреча Путина и Гутерреша. Краткие тезисы

Состоялась встреча Путина и Гутерреша. Краткие тезисы

В Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша. В ходе встречи Владимир Путин заявил: — Знаю о вашей озабоченности в связи с операцией РФ, но вся проблема на Украине возникла после переворота там в 2014 году.

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