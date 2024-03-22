Россия может прогнать другие страны из своих морей, повторяя шаги Британии Ирэн ОрлонскаяСобытия в мире рыболовства продолжают нарастать, поскольку Великобритания столкнулась с лишением права на рыбный промысел на морской территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии