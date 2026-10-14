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Ректор Кудж: вузы должны оценивать самостоятельный вклад студентов в работу с ИИ

Ректор Кудж: вузы должны оценивать самостоятельный вклад студентов в работу с ИИ

Ректор РТУ МИРЭА, доктор технических наук Станислав Кудж рассказал, что внедрение искусственного интеллекта в высшее образование потребует более сложных способов проверки знаний студентов.

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