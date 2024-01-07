С Рождеством Христовым! Пусть ваши сердца будут наполнены добротой и радостью, в семьях всегда царят любовь и гармония! Благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким! #ИвановскаяОбласть #РусскоеРождество Video: С Рождеством Христовым! ✨.