14 июня в учреждении дошкольного образования прошло собрание трудового коллектива, на котором были рассмотрены вопросы: безопасности, пропускной режим, деятельность учреждения образований в летний период.
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