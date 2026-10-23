Один человек погиб, еще трое получили ранения при атаке ВСУ на автобус в Брянской области. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Егор Ковальчук.
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