Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области.
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе: Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области.