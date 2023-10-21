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Украина может занять второе место после Афганистана по помощи от США

Украина может занять второе место после Афганистана по помощи от США

В том случае, если Вашингтон примет положительное решение о выделении Киеву еще 61,3 миллиарда долларов, страна может оказаться на втором месте после Афганистана по объемам помощи, получаемой от Соединенных Штатов Америки в период с 2001 по 2023 годы.

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