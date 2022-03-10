Происшествия

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Транспортные полицейские Новороссийска провели урок правовой грамотности в Государственном морском университете им. адмирала Ф.Ф. Ушакова

Транспортные полицейские Новороссийска провели урок правовой грамотности в Государственном морском университете им. адмирала Ф.Ф. Ушакова

Сотрудники группы по делам несовершеннолетних Новороссийского ЛО МВД России на транспорте провели для студентов Государственного морского университета имени адмирала Ф.

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