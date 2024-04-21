Tank добавит внедорожнику 500 огромную тяговую батарею

Из сертификационных документов следует, что на подходе вариант с силовой установкой Hi4-Z. От текущего гибрида Hi4-T новый Tank 500 отличается увеличенным аккумулятором: ёмкость возрастёт с 37,1 до 59,05 киловатт-часа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии