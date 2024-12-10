Зеленский выступает за прекращение войны дипломатическим путем. Когда война может закончиться?

Президент Владимир Зеленский, который на выходных встретился с Дональдом Трампом в Париже, в понедельник призвал к дипломатическому решению войны России на Украине и высказал идею размещения иностранных войск в своей стране до тех пор, пока Киев не сможет присоединиться к военному альянсу НАТО, сообщает Reuters.
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