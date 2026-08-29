Николай Анфалов. Если ретроспективно окинуть взглядом российское патриотическое информполе, то можно без труда увидеть, как раз за разом регулярно возникает одна и та же волна ожиданий.
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Наша стратегия этой войны построена на истреблении оболваненных холопов и сдувания пылинок с их и западных панов, в наивной надежде на договорняк с террористами. Так да - воевать будем ещё много лет "до последнего украинца", а возможно и последней украинки, которых западным кураторам совершенно не жаль. Пока не сменим эту гнилую стратегию - не дождёмся не просто быстрой, но и вообще перспективной победы. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ruhttps://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
Это всё решается не в Кремле,не в Белом доме и тем более не на Банковой. После нашего прорыва к Киеву в начале спецоперации с последующим отходом возникает впечатление, что руководители различных стран самостоятельно уже ничего не решают. А кто эти реальные правители мира никто из простых людей не знает и не узнает.
Это, смотря как воевать! Если с оглядкой на Запад и наш "бизнес", и с реверансами в сторону Трампа, то еще лет 5. Если по-настоящему, по русски, то скоро.