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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Русские танки на Крещатике. Стоит ли ждать скорого падения Киева?

Русские танки на Крещатике. Стоит ли ждать скорого падения Киева?

Николай Анфалов.   Если ретроспективно окинуть взглядом российское патриотическое информполе, то можно без труда увидеть, как раз за разом регулярно возникает одна и та же волна ожиданий.

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Профиль пользователя Руслан Богомолов
Руслан Богомоловизменено

Наша стратегия этой войны построена на истреблении оболваненных холопов и сдувания пылинок с их и западных панов, в наивной надежде на договорняк с террористами. Так да - воевать будем ещё много лет "до последнего украинца", а возможно и последней украинки, которых западным кураторам совершенно не жаль. Пока не сменим эту гнилую стратегию - не дождёмся не просто быстрой, но и вообще перспективной победы.   https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru

https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Это всё решается не в Кремле,не в Белом доме и тем более не на Банковой. После нашего прорыва к Киеву в начале спецоперации с последующим отходом возникает впечатление, что руководители различных стран самостоятельно уже ничего не решают. А кто эти реальные правители мира никто из простых людей не знает и не узнает.

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Это, смотря как воевать! Если с оглядкой на Запад и наш "бизнес",  и с реверансами в сторону Трампа, то еще лет 5.  Если по-настоящему, по русски, то скоро.