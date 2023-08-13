5 шведских правил воспитания, которые стоит перенять и нам

В одной из самых счастливых стран мира уверены, что воспринимать ребенка как личность и уважать его выбор нужно с рождения фото: PinterestЗнаете ли вы, что самый лучший в мире Карлсон — с точки зрения шведа, вовсе не милый, не смешной и далеко не самый желанный друг для ребенка? Поэтому кукол и фигурок в виде «самого обаятельного и привлекательного мужчины в самом расцвете сил» в шведских магазинах сувениров и игрушек не найти.