В одной из самых счастливых стран мира уверены, что воспринимать ребенка как личность и уважать его выбор нужно с рождения фото: PinterestЗнаете ли вы, что самый лучший в мире Карлсон — с точки зрения шведа, вовсе не милый, не смешной и далеко не самый желанный друг для ребенка? Поэтому кукол и фигурок в виде «самого обаятельного и привлекательного мужчины в самом расцвете сил» в шведских магазинах сувениров и игрушек не найти.
5 шведских правил воспитания, которые стоит перенять и нам
Комментарии
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Генрих
Само то...для воспитания бесполых амеб ЛГБТ .
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9 час.
Анна
В таком обществе дети вырастают только со знанием своих прав и никаких обязанностей
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7 час.
В С
Не стал дочитывать. Жил , около года, в Стокгольме . Плохого там на много больше. Полностью под пяткой у наглосаксов. "тёмных" иностранцев- половина населения. Часто наивны в своей глупости. Короче, мне показалось это место противным. Чего только стоят гей парады и домашнее половое воспитание.
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6 час.
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