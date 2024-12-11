Пять рекордных штрафов за нарушение ПДД в России: кто попал в черный список? Ирэн ОрлонскаяВ недавнем исследовании, проведенном изданием Autonews, был составлен рейтинг самых крупных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России.