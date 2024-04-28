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Памятка чиновника с допуском к бюджету

Памятка чиновника с допуском к бюджету

Что должен иметь каждый чиновник, имеющий доступ к распределению бюджета: 1. Свою пиар-службу, которая создаст ему дурную славу, 2.

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Комментарии
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НГ
Нина Генонова
За страну обидно
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ГМ
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