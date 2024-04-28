Что должен иметь каждый чиновник, имеющий доступ к распределению бюджета: 1. Свою пиар-службу, которая создаст ему дурную славу, 2.
Памятка чиновника с допуском к бюджету
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НГ
Нина Генонова
За страну обидно
Ответить
20 час.
ГМ
Геннадий Малахов
А бабушки-старушки вяжут маскировочные сети, собирают помощь СВО бойцам на свою нищенскую пенсию. ПОЗОР....
Ответить
12 час.
Марина Петрова
Ну и бабу себе нашел, силикона не хватило ей на вымя что ли? Распустила.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии