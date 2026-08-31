Фигуристка Андреева объявила об уходе из группы Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Андреева покинула группу тренера Этери Тутберидзе. О своём решении спортсменка сообщила в официальном Telegram‑канале.
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