Последний самурай: Удивительная история, по которой сняли известный фильм

«Последний самурай» – довольно хороший, хотя и недооцененный фильм с Томом Крузом в главной роли. Как и многие другие голливудские эпосы он не является точной правдой, хоть и подается интересным и зрелищным образом.
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