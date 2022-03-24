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Вера Брежнева подтвердила, что уехала из России: "Я волонтёр"

Вера Брежнева подтвердила, что уехала из России: "Я волонтёр"

Исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева рассекретила место своего пребывания. Вера Брежнева подтвердила, что покинула Россию, однако объяснила, что СМИ неправильно указали страну, в которой она трудится во благо соотечественников.

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