Вера Брежнева подтвердила, что уехала из России: "Я волонтёр"

Исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева рассекретила место своего пребывания. Вера Брежнева подтвердила, что покинула Россию, однако объяснила, что СМИ неправильно указали страну, в которой она трудится во благо соотечественников.
Исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева рассекретила место своего пребывания. Вера Брежнева подтвердила, что покинула Россию, однако объяснила, что СМИ неправильно указали страну, в которой она трудится во благо соотечественников.
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