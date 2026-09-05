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Умер один из создателей оригинальной «Пятницы, 13-е»

Умер один из создателей оригинальной «Пятницы, 13-е»

Сценарист «Пятницы, 13-е» Виктор Миллер умер в возрасте 86 лет Американский сценарист Виктор Миллер, принимавший участие в создании сюжета хоррор-франшизы «Пятница, 13-е», умер в возрасте 86 лет.

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