Путин: Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом

Россия ценит вклад всех, кто внес его в завершение Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров зарубежных стран, присоединившихся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.
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