Котлашанина осудят за избиение малолетнего сына

Житель города Котлас предстанет перед судом по обвинению в истязании малолетнего сына.Следствием установлено, что в период с мая 2021 года по июль 2022 года обвиняемый, проживая в городе Котласе, грубо обращался со своим 11-летним сыном, систематически нанося ему побои руками и подручными предметами.