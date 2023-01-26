Военное обозрение

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Депутат Рады просит главкома Залужного вывести бригаду ВСУ с «опасного направления» из-за крупных потерь

Депутат Рады просит главкома Залужного вывести бригаду ВСУ с «опасного направления» из-за крупных потерь

В Верховной раде Украины заявили о том, что ситуация в одной из бригад ВСУ, размещённой «на важном и опасном направлении», превратилась в катастрофическую.

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