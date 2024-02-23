Эффективные методы избавления от жирных и масляных пятен на бетоне

Вы имеете возможность избавиться от пятен, вызванных моторным маслом, и восстановить своему бетону первозданный видИдеально чистый внутренний дворик, подъездная дорожка или тротуар из бетона могут притягивать протекающие транспортные средства и оставлять на своей пористой поверхности стойкие масляные пятна.
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