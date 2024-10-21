Постпред Ульянов рассказал о судьба Запада в случае блокировки соцсети X

Ульянов: Запад станет более авторитарным, если соцсети Х придет конец Режим на Западе станет еще более авторитарным, если соцсети X, которой владеет американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, придет конец.
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