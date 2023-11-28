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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» выйдет в плей-офф ЛЧ, если победит «Милан» в гостях. Букмекеры дают 3.60

«Милан» примет дортмундскую «Боруссию» в 5-м туре группового этапа ЛЧ. Для выхода в плей-офф турнира немецкому клубу необходимо побеждать.

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