Землетрясения в Венесуэле привели к критической ситуации в здравоохранении

Система здравоохранения Венесуэлы столкнулась с кризисом после двойного землетрясения, который «еще далек от завершения», сообщила Панамериканская организация здравоохранения 9 июля на своем официальном сайте.
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