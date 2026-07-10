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Землетрясения в Венесуэле привели к критической ситуации в здравоохранении

Землетрясения в Венесуэле привели к критической ситуации в здравоохранении

Система здравоохранения Венесуэлы столкнулась с кризисом после двойного землетрясения, который «еще далек от завершения», сообщила Панамериканская организация здравоохранения 9 июля на своем официальном сайте.

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