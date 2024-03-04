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На Украине усиливаются военные действия, Зеленский передает полномочия главнокомандующему: новости 739-го дня СВО

На Украине усиливаются военные действия, Зеленский передает полномочия главнокомандующему: новости 739-го дня СВО

На Украине усиливаются военные действия, Зеленский передает полномочия главнокомандующему: новости 739-го дня СВО Ольга ВайленкоПрезидент Украины Владимир Зеленский принял решение передать главнокомандующему Вооруженными силами Александру Сырскому все полномочия по производству необходимых кадровых изменений в армии.

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