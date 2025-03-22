Задействовали даже самолеты: на Украине ужесточили контроль на границе с Румынией и Венгрией Украинские власти ужесточили контроль на участках государственной границы страны с Румынией и Венгрией.
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Задействовали даже самолеты: на Украине ужесточили контроль на границе с Румынией и Венгрией Украинские власти ужесточили контроль на участках государственной границы страны с Румынией и Венгрией.
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