Фигуристке Валиевой может грозить дополнительно четыре года дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева может получить четыре дополнительных года отстранения от профессиональной деятельности в случае нарушения правил, установленных после наказания за употребление триметазидина.
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