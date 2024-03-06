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Фигуристке Валиевой может грозить дополнительно четыре года дисквалификации

Фигуристке Валиевой может грозить дополнительно четыре года дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева может получить четыре дополнительных года отстранения от профессиональной деятельности в случае нарушения правил, установленных после наказания за употребление триметазидина.

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