Семейная ипотека стала самым надёжным инструментом поддержки

Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надёжным инструментом поддержки граждан. Доля просрочки по таким кредитам минимальна и составляет менее 1%, поскольку заёмщики дисциплинированно вносят платежи.
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