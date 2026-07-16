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Авторадио

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Семейная ипотека стала самым надёжным инструментом поддержки

Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надёжным инструментом поддержки граждан. Доля просрочки по таким кредитам минимальна и составляет менее 1%, поскольку заёмщики дисциплинированно вносят платежи.

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